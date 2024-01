Damares propõe dificultar reabilitação penal de autores de crimes sexuais

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou um projeto de lei nesta terça-feira que aumenta para dez anos após o início do cumprimento de sentença o prazo para autores de crimes sexuais terem acesso ao regime de reabilitação penal.

A reabilitação penal, ou criminal, é uma espécie de declaração judicial de que o condenado cumpriu toda a sentença e, na prática, está apto a viver em sociedade. Garante sigilo sobre os antecedentes criminais.

Hoje, pessoas condenadas por qualquer crime podem solicitar a reabilitação dois anos depois de cumprirem a sentença integralmente.

Se o pedido de reabilitação penal for aceito, fica encerrada qualquer restrição de direitos, inclusive os de ocupar determinados cargos, receber honrarias ou exercer certas profissões para as quais a condenação era um impedimento.

“O pedófilo já pode se candidatar a um cargo de professor. Já pensou? Enquanto isso, a vítima do crime fica com marcas para a vida inteira, vive com medo e ainda com extremo preconceito na comunidade em que vive. Quem comete uma atrocidade dessas não pode sair impune somente dois anos após o cumprimento de sentença”, diz Damares.

