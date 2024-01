Cúpula do PL acredita que pode atrair Tarcísio para o partido

A cúpula do PL acredita que Tarcísio de Freitas pode deixar o Republicanos para se filiar ao partido de Jair Bolsonaro, seu ex-chefe. “Chegou a hora”, diz um aliado do governador de São Paulo. Será?

O que deixou o governador descontente no Republicanos, segundo um aliado, foi o fato de o ministro do partido, Sílvio Costa, na visão de Freitas, não ter garantido a inclusão do governo paulista na obra do Túnel Santos-Guarujá.

Costa, no entanto, já atua para resolver essa questão, como mostrou o Radar na sexta.