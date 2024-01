Ministro de Lula trabalha para incluir Tarcísio em obra no litoral de SP

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai tentar incluir o governo de São Paulo, comandado por seu colega de partido, Tarcísio de Freitas, no projeto do Túnel Santos-Guarujá. Nos primeiros dias da próxima semana, o Ministério vai se reunir com a Autoridade Portuária de Santos.

As notícias sobre a exclusão do governo paulista da obra não foram bem recebidas no Palácio dos Bandeirantes. Segundo interlocutores, a história teria deixado Tarcísio especialmente chateado porque ele foi um dos responsáveis pelo projeto no tempo em que era ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro.

O incômodo serviu para aliados de outros partidos assediarem Tarcísio para uma possível troca de legenda. Um importante Auxiliar do Palácio dos Bandeirantes botou panos quentes em disputas partidárias, mas relatou preocupações sobre o custo e a eficácia do projeto sob o comando da União e deixou claro o desconforto com a postura “unilateral” do governo Lula ao deixar São Paulo de fora da obra.

“É nós contra eles, e eles contra nós”, disse ao Radar.

Diante das rusgas, Costa Filho, tem dito a pessoas próximas que o modelo do projeto de 6 bilhões de reais não está fechado, apesar de ter sido divulgado que a obra será executada pelo PAC com parceria da iniciativa privada, restando ao governo estadual a responsabilidade pela licença ambiental e pelo projeto de engenharia.

Continua após a publicidade