Conselho político de aliados de Lula faz nova reunião no QG da transição

Os representantes dos partidos aliados de Lula se reúnem nesta quinta no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do time de transição, em Brasília. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, comanda o segundo encontro do conselho político, que se reuniu pela primeira vez na sexta-feira passada.

Nesta quarta, Gleisi anunciou que o conselho indicaria parlamentares para acompanhar cada grupo de trabalho. Os indicados auxiliam com um levantamento das matérias que estão tramitando no Congresso sobre cada tema. Os nomes devem ser divulgados nesta quinta, segundo a presidente do PT.

Os representantes do MDB, Renan Calheiros e Jader Barbalho, não participaram na última sexta do primeiro encontro do grupo — ambos não estavam em Brasília. Desta vez, a senadora Eliziane Gama, do Cidadania, é quem está em viagem. A parlamentar foi ao Egito para a COP 27.

Com 14 partidos, o conselho ainda não está fechado. Gleisi Hoffmann articula, por exemplo, a entrada do União Brasil. O presidente do partido, Luciano Bivar, foi ao CCBB conversar com a chefe do PT.

Confira os integrantes do conselho político da equipe de transição

Antônio Brito , deputado federal pelo PSD-BA

Wolney Queiroz , deputado federal pelo PDT-PE

Renan Calheiros (AL) e Jader Barbalho (PA), senadores do MDB

Eliziane Gama , senadora pelo Cidadania-MA

Juliano Medeiros , presidente do PSOL

Carlos Siqueira , presidente do PSB

Wesley Diógenes , porta-voz da Rede

Luciana dos Santos , presidente do PCdoB

José Luiz Penna , presidente do PV

Jefferson Coriteac , vice-presidente do Solidariedade

Daniel Tourinho , presidente do Agir

Felipe Espirito Santo , integrante da direção do Pros

Guilherme Ítalo, da direção do Avante