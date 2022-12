Como foi a reunião de Haddad e Guedes no Ministério da Economia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cotado para ministro da Economia no futuro governo Lula, Fernando Haddad esteve em reunião na manhã desta quinta-feira com Paulo Guedes.

O encontro entre os dois ocorreu a portas fechadas no gabinete do ministro de Jair Bolsonaro em Brasília. A conversa não constou da agenda pública de Guedes. Haddad disse que passou uma hora e meia com o ministro e os dois tiveram uma “excelente conversa”.

“Passamos em revista vários assuntos importantes, obviamente que em uma reunião de uma hora e meia não é possível esmiuçar todos os assuntos, mas foi uma excelente reunião. Fui muito bem recebido, definimos uma agenda de trabalho a partir da semana que vem e as coisas estão transcorrendo bem”, disse Haddad, na porta do hotel onde Lula está hospedado em Brasília.

Segundo o petista, a equipe de transição está em fase de concluir os relatórios dos grupos de trabalho e na sequência sentará com os secretários dos ministérios para discutir mais a fundo a rotina das secretarias, os projetos em curso e a chamada “matriz de risco”, onde o governo prevê problemas que possam afetar o seu funcionamento no ano seguinte, como decisões judiciais que possam acarretar em aumento de gastos ou dívidas a vencer.

O petista disse que ele é o responsável no grupo de trabalho da Economia da transição por fazer a “interface política” com a equipe de Guedes e disse também que o encontro não foi necessariamente um pedido de Lula.

“É uma transição natural, normal, a gente quer que seja o mais suave possível, e com os desdobramentos que todos esperamos, de que o Brasil cresça mais, que gere mais oportunidades. [O encontro] Não foi combinado [com Lula]. Eu estou em um grupo de transição, eu tenho que tomar providências para que a gente conclua esse processo da melhor maneira possível”, disse.

Haddad ressaltou que foi o seu primeiro contato com o ministro e que, dado o tempo exíguo da reunião, a primeira conversa foi menos detalhada. “Nós falamos sobre muitos assuntos importantes. Mas, em uma hora e meia, se você divide o tempo pelo número de assuntos tratados, você teve pouco tempo para detalhar, mas o plano geral de voo foi tratado com ele, tanto daquilo que entende que está deixando como legado para o país, quanto aquilo que pretendemos fazer, a partir do ano que vem.”