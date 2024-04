Como foi a prisão dos fugitivos de Mossoró, segundo Lewandowski

Em pronunciamento sobre a prisão dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Rogério Mendonça e Deibson do Nascimento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, detalhou o momento da prisão dos criminosos.

Eles foram detidos por volta das 13h30, em uma ponte na Rodovia Federal BR-222, nas proximidades de Marabá, no Pará. Segundo a investigação, eles se dirigiam rumo ao exterior, em “um verdadeiro comboio do crime”, com três carros, mas foram encurralados pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal.

“Eles (os policiais federais) os monitoraram permanentemente, até que pudessem ser localizados neste local, nas proximidades de Marabá, onde foram presos em uma ponte. Eles foram cercados. Essa ponte foi fechada, de um lado pela Polícia Rodoviária Federal, avisada porque se tratava de uma rodovia federal, e, de outro lado, pela Polícia Federal”, disse Lewandowski.

“Nessa abordagem, se constatou que os fugitivos estavam em um verdadeiro comboio do crime. Três carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal, e nessa operação foram presos não só os dois fugitivos, mas também quatro comparsas que se encontravam nos demais veículos”, acrescentou.

Ao todo, desde o início da operação, 14 pessoas foram detidas, segundo Lewandowski. Ele destacou o trabalho de inteligência da PF de Mossoró, que foi a base das buscas após as primeiras semanas, quando se percebeu que os fugitivos já haviam saído do entorno da penitenciária.