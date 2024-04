PF e PRF prendem os dois fugitivos do penitenciária federal de Mossoró

Os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) no último dia 14 de fevereiro foram presos na tarde desta quinta-feira, em uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento foram encontrados em Marabá, no Pará — 50 dias após a fuga.

Os dois foram levados à sede da PF no município paraense, que fica a cerca de 1.500 quilômetros do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Esta foi a primeira vez em que há uma fuga registrada no sistema penitenciário federal desde sua inauguração, em 2006.

Deibson, conhecido como o “Chapa”, e Rogério, o “Tatu” ou “Deisinho”, cumpriam pena no Complexo Penitenciário de Rio Branco, no Acre, e foram transferidos para o presídio de Mossoró em setembro de 2023. Ambos são ligados ao Comando Vermelho.