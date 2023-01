Com shows e sessões solenes, posse de Lula terá mais de 16 horas

Além das tradicionais cerimônias no Congresso e no Planalto, a posse de Lula neste domingo terá mais de 60 artistas. A organização do chamado Festival do Futuro espera cerca de 300.000 pessoas, mas o público na Praça dos Três Poderes será limitado a 30.000 por questão de segurança. A PF vai operar com mais de 1.000 policiais e o governo do Distrito Federal colocou todo o efetivo à disposição do evento.

Lula e Alckmin, com as esposas Janja e Lu, vão sair da Catedral de Brasília às 14h30 em direção às 15h. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai conduzir a sessão solene no plenário da Câmara de Deputados, que terá a participação do presidente da Casa, Arthur Lira, o primeiro-secretário, Luciano Bivar, a presidente do STF, Rosa Weber, e o procurador-geral da República, Augusto Aras.

Ainda no Congresso ocorrem as honrarias militares. A Banda do Batalhão da Guarda Presidencial toca o hino nacional com o presidente à frente das demais autoridades. Depois, Lula e Alckmin seguem ao Planalto para subir a rampa do palácio. Com a faixa presidencial, Lula deve discursar e anunciar os ministros.

Em seguida, o presidente e vice cumprimentam as autoridades estrangeiras presentes. Às 18h, Lula dá posse aos ministros e ministras. A cerimônia termina com uma foto oficial e os novos chefes do Executivo vão ao Itamaraty, onde recepcionam outros chefes de Estado.

No gramado da Esplanada dos Ministérios, os palcos Gal Costa e Elza Soares, batizados em homenagem às cantoras de MPB que morreram em 2022, recebem apresentações culturais que iniciam às 10h de domingo e vão até a madrugada de segunda.

Veja a programação:

10h – Cortejo de manifestações populares

11h – Brasília e Todos os Ritmos | Palco Elza Soares

12h30 – Kleber Lucas convida: Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, Mn Mc e Sarah Renata.

15h50 – Juliano Maderada | Palco Gal Costa

18h30 – Drik Barbosa, Marissol Mwaba, Ellen Oléria, Fiot, Gog, Rael, Rappin Hood e Salgadinho | Palco Elza Soares

19h40 – Alessandra Leão, Chico César, Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre, Luê, Flor Gil, Jhonny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e Thalma de Freitas | Palco Gal Costa

20h55 – Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan E Delacruz | Palco Elza Soares

22h50 – Baianasystem convida: Margareth Menezes | Palco Gal Costa

00h10 – Gaby Amarantos convida: Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo | Palco Elza Soares

1h10 – Duda Beat convida: Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra | Palco Gal Costa

2h10 – Pablo Vittar convida: Lukinhas e Urias | Palco Gal Costa

3h10 – Valesca Popozuda convida: Mc Marks e Mc Rahell | Palco Elza Soares