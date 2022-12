DF usará 100% do efetivo de segurança na posse de Lula

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha se reuniu nesta terça com o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o futuro chefe da Defesa, José Múcio Monteiro.

A conversa, nestes tensos dias em Brasília, serviu para que os aliados de Lula colhessem do governador o compromisso de mobilizar todo o efetivo de segurança da gestão distrital para garantir que a posse do petista ocorra sem atos violentos.

“Obtivemos do governador Ibaneis esse compromisso no sentido de que haverá mobilização integral. Ou seja, 100% das forças policiais do Distrito Federal, tanto da PM quanto da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, mobilizados para garantir segurança não só ao presidente da República, como também às delegações estrangeiras, assim como às pessoas que participarão do evento”, disse Dino, após o encontro.

Brasília convive com rumores de possíveis ataques de seguidores radicais de Jair Bolsonaro que ainda não aceitaram a derrota do capitão nas urnas. Além da tentativa frustrada de um ataque a bomba no Aeroporto de Brasília, a inteligência do governo atua para neutralizar outros “lobos solitários” que ainda estejam motivados a agir até o dia da posse.