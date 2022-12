DF detalha protocolo para posse de Lula com limite de público de 30 mil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal divulgou nesta quinta o protocolo de operações para a posse de Lula. O público poderá acessar a Praça dos Três Poderes até às 12h30 de domingo ou até o público atingir cerca de 30.000 pessoas.

O plano prevê reforço no monitoramento e alterações no trânsito. A Esplanada dos Ministérios vai estar fechada a partir das 5h desta sexta. A PM vai controlar o acesso, revistar o público e bloquear as principais vias da Esplanada dos Ministérios.

A Polícia Civil, por sua vez, vai pôr em ação a tropa de choque, cavalaria, operações aéreas, policiamento com cães e operações especiais. Os prédios públicos vão ter segurança própria.

Toda região será monitorada com videomonitoramento, drones e informações enviadas diretamente ao Centro Integrado de Operações de Brasília. Todo o efetivo do DF vai atuar no evento, ou está de sobreaviso.

“Colocaremos em prática nosso planejamento integrado, constituído em conjunto e com informações dos setores de inteligência das forças de segurança pública, locais e federais”, disse o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo. “Para a posse teremos ações específicas, dada a complexidade do evento e devido o momento histórico”, acrescentou.

Uma estrutura na área do Museu Nacional chamada de Cidade da Segurança foi criada para auxiliar os agentes em serviço, com unidades móveis de apoio e assistência médica. Outros três pontos da Esplanada contarão com ambulâncias e atendimento pré-hospitalar.