CNJ volta com desembargadores na mira e novos conselheiros

O Conselho Nacional de Justiça realiza, na terça, a cerimônia de posse de seis novos integrantes do órgão. São quatro conselheiras e dois conselheiros que passarão a analisar casos que envolvem magistrados que cometeram irregularidades no exercício da magistratura.

Serão empossados: o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Caputo Bastos; o desembargador José Rotondano, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA); a desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3) Mônica Nobre; a juíza Renata Gil, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ); a juíza federal Daniela Madeira, do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2); e a advogada da União Daiane Nogueira de Lira.

A pauta da primeira sessão de trabalho do CNJ tem 21 itens: oito reclamações disciplinares, seis revisões disciplinares, três processos administrativos disciplinares, três pedidos de providências e um procedimento de controle administrativo.

Como o Radar mostrou há algumas semanas, o órgão vai julgar uma série de desembargadores do Rio de Janeiro e Bahia. O ano promete.