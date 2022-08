Cármen Lúcia quer urgência em ação sobre policiais sem exame da OAB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ministra Cármen Lúcia, do STF, decidiu adotar o rito de urgência na ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela OAB na semana passada para contestar trechos da lei que alterou o Estatuto da Advocacia, sancionada em junho.

O Conselho Federal da entidade acionou o Supremo contra as alterações legislativas que permitem a policiais atuarem como advogados de si mesmos em situações específicas, para defender seus direitos pessoais, mas sem a necessidade de serem formados em direito e aprovados no exame de Ordem — requisitos aplicados a todas as outras pessoas.

A ministra solicitou na sexta-feira passada que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e que o presidente Jair Bolsonaro preste explicações sobre a mudança da Lei 14.365/22 em no máximo cinco dias.

A alegação da OAB é que os parágrafos da lei ofendem os artigos da Constituição Federal que garantem a igualdade de todos perante a lei e a obediência da administração pública aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

