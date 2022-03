Canal de Bolsonaro no Telegram segue a todo vapor neste sábado

No dia seguinte à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de suspender o funcionamento do Telegram no Brasil, o canal do presidente Jair Bolsonaro no aplicativo de mensagens segue a todo vapor neste sábado.

Entre o fim da manhã e o começo da tarde, já foram feitas cinco publicações sobre feitos do governo Bolsonaro para os mais de 1,1 milhão de inscritos.

O canal, aliás, já ganhou mais de 30 mil inscritos desde que a decisão se tornou pública, por volta das 16h desta sexta-feira.

Na ordem de Moraes, o ministro determinou que fosse intimado, “pessoal e imediatamente”, o presidente da Anatel, Wilson Diniz Wellisch, para que ele adotasse “imediatamente todas as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando-se essa Corte, no máximo em 24 horas“.

Em discurso na noite desta sexta, o presidente classificou a decisão do ministro do STF como “inadmissível”.

“Olha as consequências da decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível uma decisão dessa magnitude. Porque ele não conseguiu atingir duas ou três pessoas, que, na cabeça dele deveriam ser banidas do Telegram”, declarou Bolsonaro.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse ter determinado que diversos setores da pasta “estudem imediatamente uma solução para restabelecer ao povo o direito de usar a rede social que bem entenderem”. E o advogado-geral da União, Bruno Bianco, acionou o STF com pedido de medida cautelar contra a ordem de bloqueio do Telegram no Brasil.