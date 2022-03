Jair Bolsonaro avalia o bloqueio do Telegram como ‘inadmissível’

O presidente Jair Bolsonaro classificou o bloqueio do Telegram determinado nesta sexta-feira, 18, pelo ministro do STF Alexandre de Moraes como “inadmissível”.

O chefe do Planalto deu a declaração durante participação em evento com pastores e líderes religiosos na cidade de Rio Branco, no Acre.

Ele criticou o fato de a decisão ter sido monocrática, ou seja, tomada apenas por Moraes e não por um conjunto de ministros: “Olha as consequências da decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível uma decisão dessa magnitude. Porque ele não conseguiu atingir duas ou três pessoas, que, na cabeça dele deveriam ser banidas do Telegram”.

Bolsonaro disse ainda que o bloqueio do aplicativo pode até causar mortes: “Deixo claro que 70 milhões de pessoas usam o Telegram no Brasil, para fazer negócio, se comunicar com a família. Para lazer, e uma parte considerável, fazer o contato do hospital e paciente, paciente e médico, podendo causar óbitos no Brasil, a partir de um banimento, por falta de contato. Olha as consequências da decisão monocrática de um ministro do STF”, disse o presidente, sem citar como chegou à estimativa de usuários do aplicativo.