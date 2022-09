Bolsonaro já recebeu 17 doações de pelo menos R$ 100 mil

A campanha de Jair Bolsonaro acaba de ultrapassar os 20 milhões de reais arrecadados, a três semanas do primeiro turno. Metade desse valor foi transferido do Fundo Partidário do PL. Já os outros 10 milhões de reais foram doados por 984 pessoas físicas — algumas mais generosas que outras.

Apenas as doações de pelo menos 100.000 reais foram 17 até o momento, sendo a maior delas a do ruralista Oscar Luiz Cervi, que desapegou de 1 milhões de reais para ajudar na reeleição de Bolsonaro. A doação média é de aproximadamente 10.000 reais. Veja a lista dos maiores doadores do presidente mais abaixo.

Enquanto isso, Lula recebeu apenas uma doação de 100.000 reais de pessoa física — feita por um empresário palestino, como mostrou VEJA neste domingo. Pouco mais de 99,5% dos 86,3 milhões de reais disponíveis para o petista até o momento são oriundos do fundão eleitoral a que o partido teve direito.

A campanha do ex-presidente também aposta no financiamento coletivo, pelo qual já recebeu 284.000 reais em mais de 2.600 doações — uma média de pouco mais de 100 reais por pessoa.

Os maiores doadores de Bolsonaro:

Oscar Luiz Cervi – 1 milhão de reais

Odilio Balbinotti Filho – 600.000 reais

Nelson Piquet Souto Maior – 501.000 reais

Celso Gomes dos Santos – 500.000 reais

Gilson Lari Trennepohl – 350.000 reais

Renato Burgel – 150.000 reais

Gilson Mueller Berneck – 150.000 reais

Cirineu de Aguiar – 150.000 reais

Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha – 101.000 reais

Romildo Carvalho Cunha – 100.001 reais

Maurício Cardoso Tonha – 100.000 reais

Luiz Alberto Gotardo – 100.000 reais

Jefferson Eugenio Pinesso – 100.000 reais

Ivan Luiz Brizot – 100.000 reais

Helmute Augusto Lawich – 100.000 reais

Edson Alves dos Reis – 100.000 reais

Alessandro Nicolir – 100.000 reais