Empresário palestino doa R$ 100 mil para a campanha de Lula

O empresário palestino Shawqi Hilal Mohd Naser doou 100 mil reais para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Trata-se da maior doação recebida pelo candidato até o momento.

Shawqi Naser vive no Brasil e é sócio da Viamar Internacional, uma empresa especializada em negócios internacionais de larga escala, com sede em Brasília. “Nosso principal objetivo é promover desenvolvimento de negócios com os commodities mais valiosos da América Latina”, diz o site da companhia.

O filho do empresário afirmou a VEJA que Naser conhece Lula há muitos anos, mas também resolveu fazer a doação por conta do apoio do petista à causa palestina.

De acordo com o sistema da Justiça Eleitoral, a doação foi feita na última quinta-feira, 8, um dia após o 7 de setembro. A campanha de Lula, até o momento, havia sido abastecida basicamente por 85,9 milhões de reais do fundão eleitoral, repassados pela direção nacional do PT, e por 284.000 reais em mais de 2.600 doações por meio de financiamento coletivo.

Além da transferência de Naser, apenas outras duas foram registradas individualmente até agora: uma de 513,13 reais e outra de 300 reais.