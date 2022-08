Bolsonaro diz que ‘pretende’ ir aos próximos debates

Dois dias depois de participar do primeiro debate presidencial, da Band, Jair Bolsonaro foi questionado nesta terça-feira se pretende ir aos próximos debates.

“Você falou o verbo no tempo certo… pretendo, pretendo, pretendo”, respondeu o presidente após um evento em Brasília, deixando claro que a intenção de hoje pode mudar amanhã.

A ida de Bolsonaro a outros embates com adversários no primeiro turno é — desde o período pré-eleitoral — motivo de divisão entre os integrantes da cúpula da sua campanha.

Representantes do Centrão, em particular, se preocupam com a exposição do candidato do PL aos ataques dos oponentes, e com os tropeços do próprio presidente, que no domingo teve um momento de descontrole e atacou a jornalista Vera Magalhães com declarações machistas.