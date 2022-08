O machismo de Bolsonaro com jornalista em debate: “Dorme pensando em mim”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) teceu falas machistas em um ataque contra a jornalista Vera Magalhães durante o debate entre os candidatos à presidência na Band neste domingo, 28. Pela dinâmica do evento, a apresentadora do Roda Viva, da TV Cultura, questionou Ciro Gomes (PDT) e pediu comentários do atual chefe de Estado a respeito de vacinas, criticando duramente a gestão de Bolsonaro. “A cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. Em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído? Além de agravar a pandemia da Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas também para desacreditar quanto à eficácia das vacinas em geral?”, perguntou a âncora da TV Cultura.

Após a resposta de Ciro Gomes, Bolsonaro rebateu as acusações da jornalista e não respondeu sobre as vacinação no Brasil. “Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito”, começou o presidente. “A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim. A senhora é uma vergonha! E não estou atacando mulheres, não. Não vem com essa historinha de se vitimizar. Vera, você, realmente, foi fantástica. Me deu oportunidade para falar um pouco de verdades sobre você”, completou.

Jornalista da Tv Cultura Vera Magalhães pergunta ao candidato Ciro Gomes (PDT) sobre o plano nacional de imunizações com comentários de Jair Bolsonaro (PL). pic.twitter.com/8KD6wAMH2E — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) August 29, 2022

A atitude de Bolsonaro foi repreendida por Soraya Thronicke, senadora eleita em 2018 pelo Mato Grosso e candidata pelo União Brasil, que usou parte de seu tempo de resposta a uma pergunta para defender Vera Magalhães do presidente: “Quando homens são ‘tchutchuca’ com outros homens, mas vêm para cima da gente sendo ‘tigrão’, eu fico extremamente incomodada, eu fico brava. E digo mais para você: lá no meu estado, tem mulher que vira onça, e eu sou uma delas”, seguiu a candidata, desta vez, referindo-se à novela Pantanal. “Eu não aceito esse tipo de comportamento e xingamento. E acima de tudo disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir”.

Nas redes sociais, a jornalista também foi defendida por outras jornalistas e celebridades, como Fátima Bernardes. “Minha solidariedade à jornalista Vera Magalhães, atacada durante o Debate na Band pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que mulheres jornalistas são atacadas por esse governo”, escreveu a apresentadora no Twitter.

Minha solidariedade à jornalista @veramagalhaes atacada durante o #debatenaband pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que mulheres jornalistas são atacadas por esse governo — Fatima Bernardes (@fbbreal) August 29, 2022

Faço minhas as suas palavras, @fbbreal

Não podemos mais permitir misoginia seja onde for.

Não vamos nos intimidar, mulheres são a maioria da população brasileira.

Somos fortes ! @veramagalhaes minha solidariedade. — sandra annenberg (@sandraannenberg) August 29, 2022