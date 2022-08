Bolsonaro diz que Fux deveria responder por ‘fake news’ ao defender urna

Na entrevista que concede nesta terça para uma rádio do Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro foi provocado a comentar as declarações de Luiz Fux na abertura dos trabalhos do STF nesta segunda. Fux, como mostrou o Radar, defendeu o sistema eleitoral e disse que o Brasil tem “um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo”.

“Prezado Fux, qual sistema do mundo adota o nosso sistema eleitoral? Que maravilha de sistema é esse que ninguém quer? Então, com todo respeito ao Fux — de vez em quando trocamos umas palavras, ele é chefe de poder –, no mínimo, para ser educado, é equivocado (ao defender o sistema eleitoral) ou é uma fake news. Fux deveria estar respondendo no inquérito do Alexandre de Moraes”, disse Bolsonaro.

O presidente, durante os ataques a Fux, ficou em silêncio por alguns segundos, como se recebesse alguma orientação. Na sequência, retomou a fala sobre Fux e disse que o presidente do STF “verbaliza o corporativismo”: “Eu não estou atacando o Supremo”.