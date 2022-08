Luiz Fux defende sistema eleitoral e elogia Edson Fachin no STF

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, abriu os trabalhos do semestre na Corte com um discurso em defesa do sistema eleitoral, constantemente atacado por Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

“Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma Justiça Eleitoral transparente, compreensível, e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral”, disse Fux.

O chefe do Supremo aproveitou para elogiar a conduta do presidente do TSE, ministro Edson Fachin frequentemente atacado por Bolsonaro e seus apoiadores. “Gostaria de saudar o ministro Edson Fachin congratulando-o pela singular destreza com que tem comandado nossa Corte Eleitoral”, disse Fux.

Na sequência, o ministro também exaltou Alexandre de Moraes, que vai assumir o comando da Justiça Eleitoral a partir do dia 16 deste mês: “Saúdo também o nosso ministro Alexandre de Moraes que, em breve, passará a conduzir os trabalhos do TSE, no ápice do período eleitoral, com a competência que lhe é habitual”.

“Neste momento de retorno às atividades jurisdicionais, é importante rememorar, ainda, o destacado papel deste Supremo Tribunal Federal na defesa da Constituição e da nossa democracia. Rememoro que, daqui a dois meses, a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, qual seja, as eleições, nas quais se externa o exercício do direito-dever inalienável de cada cidadão, que se consubstancia no voto popular”, disse Fux.

