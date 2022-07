Bolsonaro define onde estará no 7 de setembro

Depois de convocar seus apoiadores a irem às ruas “pela última vez” no próximo 7 de setembro, para fazer os “surdos de capa preta” entenderem “o que é a voz do povo”, o presidente Jair Bolsonaro definiu onde estará no dia em que se comemorarão os 200 anos da Independência.

Em conversa com fãs que estavam no cercadinho do Palácio da Alvorada nesta sexta, ele foi questionado por um deles se iria fazer uma motociata no dia 7 e disse que não iria aproveitar a data para fazer mais um passeio de moto.

“O que tá previsto? O desfile às 10 da manhã aqui em Brasília e às 4 da tarde em Copacabana”, declarou Bolsonaro.

A ida ao Rio de Janeiro, seu reduto eleitoral, ocorrerá um ano depois da participação do presidente em um ato na avenida Paulista, em São Paulo, quando ele fez diversos ataques ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes, que desta vez estará na presidência do TSE.