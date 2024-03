Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-titular da Lava-Jato, o juiz Eduardo Appio prestou um depoimento de seis horas aos investigadores do CNJ e aos delegados que investigam Moro no gabinete de Toffoli no STF.

Além de apontar desvios na investigação, Appio revelou a existência de um arquivo secreto de grampos realizados durante a Lava-Jato e, até hoje, mantidos ocultos na repartição.