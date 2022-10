As duas mulheres que romperam o domínio masculino nas eleições estaduais

Das 27 unidades da federação, 25 serão governadas por homens a partir do ano que vem. O domínio masculino nas eleições estaduais foi quebrado apenas no Rio Grande do Norte, que reelegeu Fátima Bezerra (PT) no primeiro turno, e em Pernambuco, onde Raquel Lyra (PSDB) foi a primeira mulher eleita para o Palácio do Campo das Princesas, neste domingo.

Fátima, aliás, foi a única mulher eleita nas disputas pelos governos dos estados em 2018. Na ocasião, ela era senadora. Atualmente, ela tem a companhia de outras duas mulheres no clube. Izolda Cela (sem partido), no Ceará, e Regina Souza (PT), no Piauí, eram vice-governadoras e assumiram em razão das renúncias dos companheiros de chapa para disputar o Senado.

Já Raquel, ex-prefeita de Caruaru (PE), disputou o cargo com a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) e obteve 58,7% dos votos válidos. No dia do primeiro turno, uma tragédia atingiu a família da agora governadora eleita. Seu marido, o empresário Fernando Lucena, teve um mal súbito e morreu horas antes do início da votação.