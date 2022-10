Marido de candidata ao governo do PE morre no dia da eleição

2 out 2022, 10h34

O marido de Raquel Lyra, candidata do PSDB ao governo de Pernambuco, morreu na manhã deste domingo, 2, no dia da eleição. Raquel está em segundo lugar na corrida eleitoral e seu marido, o empresário Fernando Lucena, passou mal pela manhã na casa da família em Caruaru, no agreste pernambucano.

A informação foi confirmada pela própria candidata, em seu perfil oficial no Twitter. Lucena teve um mal súbito e deixa, além da esposa, dois filhos. O serviço de emergência chegou a ser acionado, mas ele não resistiu. “Raquel Lyra e a sua família agradecem as manifestações de solidariedade que vêm recebendo e contam com a compreensão de todos neste momento tão difícil”, diz o comunicado.

Pesquisa Ipec divulgada neste sábado indicou que Marília Arraes (Solidariedade) tem 38% dos votos válidos, enquanto Raquel tem 17%, empatada numericamente com Miguel Coelho (União Brasil).