Após sete meses, lei de cannabis medicinal no SUS não foi regulamentada

Giro VEJA - quinta, 31 de agosto

A ida de GDias à CPMI e o depoimento do casal Bolsonaro à Polícia Federal

Em mais um dia agitado no meio político, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estiveram na sede da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento no caso das joias. O casal, no entanto, foi orientado pela defesa a ficar em silêncio. Já a CPMI do 8 de Janeiro recebeu o general GDias, ex-chefe do GSI.