Após passar por cinco países em um mês, Lula viaja pelo Brasil

Depois de visitar cinco países (China, Emirados Árabes Unidos, Portugal, Espanha e Inglaterra) em menos de um mês, Lula iniciou uma série de viagens a quatro cidades brasileiras em quatro dias.

Nesta terça, o presidente foi a Gavião Peixoto (SP), para inaugurar a linha de produção do Caça F-39 Gripen, na fábrica da Embraer.

Na quinta, ele irá a Salvador para participar da plenária estadual do PPA Participativo 2024-2027, na Arena Fonte Nova, e da assinatura do processo de regulamentação da Lei Paulo Gustavo, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

E, na sexta, Lula viaja ao Ceará, para anunciar o Programa Escolas de Tempo Integral, em Fortaleza, e o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, no Crato.

Como mostrou o Radar no fim de abril, o presidente já passou mais tempo viajando fora do Brasil (20 dias) do que dentro do país (15 dias, contando com a ida ao interior de São Paulo nesta terça).