Lula já passou mais tempo viajando no exterior do que pelo Brasil

Em quase quatro meses de governo, Lula ficou mais tempo fora do país do que viajando por cidades brasileiras, algo que ele também prometeu fazer.

Até agora, o presidente já passou 18 dias visitando Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes Unidos, Portugal e Espanha, de onde voltou nesta quarta-feira. Em maio, deve viajar a Londres, para prestigiar a coração do rei Charles III, e a Hiroshima, para a Cúpula do G7, sediada pelo Japão.

Dentro do Brasil, por sua vez, o petista teve agendas fora de Brasília 13 vezes, com compromissos que variaram desde o velório de Pelé, no terceiro dia do governo, a visitas a cidades atingidas por enchentes e inaugurações.

Na reunião ministerial dos 100 dias do governo, em 10 de abril, Lula comentou que esteve na véspera no Maranhão por conta de inundações no estado e que não foi possível visitar mais cidades porque o avião presidencial é muito pesado e não pode pousar em qualquer terreno. Mas que foi a um acampamento e teve a oportunidade de “ver o sofrimento do povo pobre desse país”.

“E quando eu vou visitar essa pessoas eu volto pra cá [Brasília] convencido que nós temos que fazer uma viagem. Eu tô devendo aos meus ministros uma viagem para que todos vocês conheçam os lugares em que as pessoas vivem miseravelmente”, comentou o presidente.

Nos 15 dias seguintes, no entanto, ele passou por quatro países e não se deslocou para nenhuma cidade brasileira.

Um mês antes, o petista disse aos seus auxiliares em outra reunião que queria viajar o Brasil para voltar a inaugurar casas, escolas, creches, estradas, universidades… “Ou seja, nós temos que colocar esse país em funcionamento”, declarou, em 10 de março.

No dia 16 de fevereiro, o chefe do Palácio do Planalto disse em uma entrevista que pretendia convidar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para visitar “os lugares mais miseráveis desse país” ao seu lado. Até agora, ficou na promessa.

Veja a seguir os dias das viagens internacionais de Lula:

23/janeiro – Buenos Aires

– Buenos Aires 24/janeiro – Buenos Aires

– Buenos Aires 25/janeiro – Montevidéu

– Montevidéu 9/fevereiro – Washington (deslocamento)

– Washington (deslocamento) 10/fevereiro – Washington

– Washington 11/fevereiro – Washington (e deslocamento para Brasília)

– Washington (e deslocamento para Brasília) 11/abril – Descolamento para Xangai

– Descolamento para Xangai 12/abril – Xangai

– Xangai 13/abril – Xangai

– Xangai 14/abril – Pequim

– Pequim 15/abril – Abu Dhabi

– Abu Dhabi 16/abril – Abu Dhabi (e deslocamento para Brasília)

– Abu Dhabi (e deslocamento para Brasília) 21/abril – Lisboa (deslocamento)

– Lisboa (deslocamento) 22/abril – Lisboa

– Lisboa 23/abril – Lisboa (sem agendas)

– Lisboa (sem agendas) 24/abril – Lisboa e Porto

– Lisboa e Porto 25/abril – Lisboa e Madri

– Lisboa e Madri 26/abril – Madri (e deslocamento para Brasília)

Veja os dias das viagens do presidente pelo Brasil:

3/janeiro – Santos (SP)

– Santos (SP) 8/janeiro – Araraquara (SP)

– Araraquara (SP) 21/janeiro – Boa Vista (RR)

– Boa Vista (RR) 6/fevereiro – Rio de Janeiro (RJ)

– Rio de Janeiro (RJ) 14/fevereiro – Santo Amaro (BA)

– Santo Amaro (BA) 15/fevereiro – Maruim e Aracaju (SE)

– Maruim e Aracaju (SE) 20/fevereiro – São Sebastião (SP)

– São Sebastião (SP) 3/março – Rondonópolis (MT)

– Rondonópolis (MT) 13/março – Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR)

– Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR) 16/março – Foz do Iguaçu (PR)

– Foz do Iguaçu (PR) 22/março – Santa Luzia (PB) e Recife (PE)

– Santa Luzia (PB) e Recife (PE) 23/março – Itaguaí (RJ) e Rio de Janeiro (RJ)

– Itaguaí (RJ) e Rio de Janeiro (RJ) 9/abril – Trizidela do Vale (MA) e Bacabal (MA)