Lula inaugura linha de produção do caça Gripen no Brasil

Em mais uma agenda militar dias depois de almoçar com o Alto Comando do Exército, o presidente Lula viajou na manhã desta terça para Gavião Peixoto (SP), onde vai inaugurar a partir das 10h a linha de produção do caça Gripen no Brasil, na fábrica da Embraer.

Ele será acompanhado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e pelo comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.

O contrato do governo brasileiro com a empresa sueca Saab prevê a produção de 36 aeronaves, dentre os quais 15 serão montados na fábrica da Embraer por engenheiros e técnicos brasileiros que passaram por treinamentos teóricos e práticos na sede da companhia na Suécia, em Linköping.

A previsão é que o último caça seja entregue de em 2027. Quatro aviões já estão operacionais na Base Aérea de Anápolis (GO) e outros dois chegaram ao país na sexta-feira passada.

O caça F-39 Gripen foi escolhido pelo programa FX-2, numa concorrência concluída na gestão de Dilma Rousseff, em 2013, destinada à substituição da frota de aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira.