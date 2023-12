Anvisa abre consulta sobre regulamentação da bula digital de medicamentos

Prevista na Lei 14.338, sancionada em maio do ano passado, a dispensa de bulas impressas nas embalagens de certos medicamentos é alvo de uma consulta pública aberta pela Anvisa nesta quarta-feira [acesse aqui], para regulamentar a chamada “bula digital”. Interessados terão 90 dias para apresentar contribuições, até 19 de março do ano que vem.

A proposta é pela inclusão de um código de barras bidimensional para leitura rápida, o QR Code, nas embalagens de determinados remédios, para direcionar os usuários para a respectiva bula digital. O link também permitiria o acesso a informações adicionais, como vídeos e outras instruções que ajudem no uso adequado do medicamento.

Para Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo FarmaBrasil, que representa 12 indústrias farmacêuticas nacionais, as bulas digitais são uma solução importante para os pacientes e para os fabricantes, por serem mais modernas e acessíveis, além do benefício ambiental, com a redução de impressão em papel.

“As bulas são instrumentos de divulgação das informações para o uso correto e seguro de medicamentos. As bulas destinadas aos profissionais de saúde são acessadas em quase sua totalidade por meio eletrônico (bula digital). Então, é uma medida importante para alcançar uma população que já acessa diversos programas governamentais de forma digital”, afirma.