O fogo amigo no União Brasil contra a candidatura de Kim em SP

Atualizado em 31 out 2023, 10h34 - Publicado em 31 out 2023, 16h30

Com dificuldades de convencer uma ala do União Brasil a ter uma candidatura própria nas eleições de 2024, em São Paulo, Kim Kataguiri quis mostrar força na capital paulista com o apoio de lideranças nacionais do partido. O parlamentar mediou na semana passada um evento com figuras como os senadores Sergio Moro e Efraim Filho, os deputados Dr. Zacharias e Rosângela Moro e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto.

“Isso só reforça a minha convicção que o partido vai me garantir a legenda para disputar a Prefeitura de São Paulo”, disse Kataguiri ao Radar.

Durante os painéis, organizados para discutir os problemas da capital paulista, a atual gestão foi o principal alvo. O desconhecimento da população sobre a figura do prefeito Ricardo Nunes foi ironizado e criticas pontuaram falta de perspectiva para investimentos diante do caixa bilionário do governo municipal.

Por outro lado, Nunes, tem como grande aliado, o presidente da Câmara de Vereadores, Milton Leite, filiado ao União. O vereador tem dito a pessoas próximas que gostaria de ser vice na candidatura do atual prefeito nas próximas eleições, o que inviabilizaria a campanha do correligionário, Kim Kataguiri.

Leite havia sido resistente à pré-campanha de Kim, mas foi convencido, há cerca de quatro meses, a deixá-lo mostrar a viabilidade da possível candidatura. Com cerca de 7% das intenções de voto, o deputado acredita que já tem musculatura para bancar uma campanha. O entorno de Kataguiri fala que, na pior das hipóteses, o número do União na urna garantirá à legenda uma bancada robusta na Câmara de Vereadores do maior município do país.

“A corrente que quer apoiar o Ricardo Nunes é uma corrente minoritária, e eu tenho a expectativa que,com o avanço da candidatura, decida apoiar e sequer leve isso (apoio ao atual prefeito) para convenção municipal. Mas, se não se convencer até a convenção municipal, a gente vai levar, assim como, o vereador Milton Leite vai levar a candidatura do prefeito”, projetou o deputado e pré-candidato à Prefeitura.