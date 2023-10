De olho em 2024, Kataguiri se reúne com líderes nacionais do União em SP

Atualizado em 26 out 2023, 16h57 - Publicado em 26 out 2023, 18h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 26 out 2023, 16h57 - Publicado em 26 out 2023, 18h30

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Kim Kataguiri participou nesta quinta de todos os painéis de um evento sobre o futuro da cidade com líderes do União Brasil. Entre os palestrantes estão o senador Sergio Moro, a deputada B, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, e o deputado estadual Guto Zacarias — que disputou com Kataguiri as prévias do MBL para as eleições na capital paulista.

O deputado abre os debates junto à economista e ex-secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Zeina Latif, o secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Fábio Garcia, e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. No encerramento, Kim Kataguiri conversa com os líderes do União no Senado, Efraim Filho, e na Câmara, Elmar Nascimento — um dos entusiastas da sua candidatura na capital paulista.

Apesar do apoio de líderes nacionais do partido, Kataguiri ainda enfrenta resistência no município. Cacique do União em São Paulo, o presidente da Câmara dos Vereadores Milton Leite é um dos grandes apoiadores de Ricardo Nunes (MDB). O prefeito conta com o apoio do vereador e da legenda para tentar a reeleição.