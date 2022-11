Alckmin anuncia nesta quarta novos integrantes da transição

Após anunciar os nomes de 61 novos integrantes nesta segunda-feira, o coordenador da transição do governo Lula, Geraldo Alckmin, vai indicar nesta quarta, no CCBB, em Brasília, novos membros dos 18 grupos técnicos restantes — 14 já foram revelados até o momento. Alguns deles já são conhecidos, como o senador Carlos Fávaro (PSD-MT), que vai integrar a equipe da Agricultura.

Na semana passada, o senador Humberto Costa revelou nas redes sociais que fará parte do GT da Saúde. O parlamentar esteve à frente do Ministério da Saúde no governo Lula, entre 2003 e 2005. O titular da pasta no segundo mandato do petista José Gomes Temporão também fará parte do time, assim como, o deputado Alexandre Padilha e Arthur Chioro, ex-ministros de Dilma. O médico e secretário do governo de São Paulo, David Uip, também deverá integrar o grupo técnico.

O deputado Paulo Teixeira e o ex-governador do Maranhão Flávio Dino devem fazer parte do grupo de Segurança Pública e Justiça. A unificação do tema indica que o ministério não vai ser desmembrado. Ministros do STF sugeriram para Lula manter uma única pasta. O petista gostou da ideia, conforme mostrou o Radar na edição de Veja que está nas bancas.

Confira os grupos técnicos a serem anunciados:

Agricultura, pecuária e abastecimento

Centro de governo

Ciência, tecnologia e inovação

Defesa

Desenvolvimento agrário

Desenvolvimento regional

Inteligência estratégica

Justiça e segurança pública

Meio ambiente

Minas e energia

Pesca

Povos originários

Previdência social

Relações exteriores

Saúde

Trabalho

Transparência, integridade e controle

Turismo