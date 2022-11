Fávaro vai integrar transição de Lula na área da agricultura

A convite do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) vai integrar a equipe de transição de Lula para coordenar, juntamente com o deputado Neri Geller e o produtor Carlos Augustin a transição setorial do Agronegócio com o objetivo de manter a linha de raciocínio do novo governo proposta durante a campanha.

“Vamos indicar cinco nomes das diversas áreas da agricultura e regiões do Brasil com conhecimento técnico para o aperfeiçoamento do plano que desenvolvemos anteriormente e que inclui 14 propostas”, diz Favaro.

Fávaro também foi indicado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para fazer parte do gabinete de transição como representante do partido, ao lado dos senadores Otto Alencar, Omar Aziz e Alexandre Silveira.

“Também construímos o apoio à reeleição do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco”, diz Favaro.