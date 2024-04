“A soberania do Brasil deve ser respeitada”, diz ministro das Comunicações

Sem citar os personagens do embate envolvendo Elon Musk e Alexandre de Moraes por conta do X (ex-Twitter), o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou, em nota, que “a soberania do Brasil deve ser respeitada e não podemos permitir nenhuma intromissão externa que a ameace”.

“Somos um País democrático, com poderes constituídos e independentes. As redes sociais não são uma terra sem lei. É preciso que a discussão sobre a regulamentação dessas mídias avance no Congresso Nacional para garantir mais segurança ao ambiente digital e, principalmente, combater a disseminação de informações falsas e do discurso de ódio”, declarou o ministro, na noite deste domingo.