A resposta de Deltan ao novo ataque de Lula contra ele no STF

Deltan Dallagnol respondeu às acusações dos advogados de Lula reveladas nesta quarta pelo Radar de que ele enganou doadores na vaquinha feita para pagar a indenização ao ex-presidente determinada pelo STJ. Em nota à imprensa, o ex-chefe da Lava Jato classifica as acusações como “mentiras dos advogados de Lula” e diz que a campanha de arrecadação de recursos foi espontânea e representou um “ato histórico e inédito” em apoio ao “combate à corrupção e em protesto contra a injustiça”.

“Assim, Lula mente ao afirmar que Deltan teria liderado uma campanha de arrecadação ou pedido recursos. Lula também mente ao afirmar que Deltan teria dito que não teria recursos para arcar com a indenização”, diz a nota.

Deltan reconhece na nota divulgada que as doações superaram 500.000 reais, muito acima dos 75.000 reais determinados pelo STJ, e diz que as contribuições continuaram mesmo depois de o ex-procurador pedir nas redes pelo seu fim. “Isso demonstra a indignação dos brasileiros com a condenação de Deltan, que combateu a corrupção, e com a impunidade de Lula em relação aos bilhões comprovadamente desviados da Petrobras.”

O ex-servidor diz ainda que divulgou em suas redes sociais em janeiro de 2017 a criação de um fundo para cobrir “despesas ou custos decorrentes da atuação de servidores públicos em operações de combate à corrupção” e para o “custeio de iniciativas contra a corrupção e a impunidade”.

“Essa atitude foi tomada para se precaver de injustiças como as que foram cometidas contra os promotores do caso Mãos Limpas, na Itália. E, conforme apontam os últimos acontecimentos, os corruptos estão de fato perseguindo todos os dias aqueles que combatem a corrupção, o que mostra que as preocupações eram válidas e legítimas”, afirma. Deltan disse ainda que pagou os tributos dos valores que recebeu por palestras que deu durante seu trabalho à frente da Lava Jato e que doou para instituições filantrópicas “parte significativa” dos ganhos com essa atividade.