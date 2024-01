A reação do Ministério Público do Brasil à morte de promotor no Equador

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) apresentará uma proposta à Associação Internacional de Promotores (IAP, na sigla em inglês) solicitando apoio à ONU para o trabalho dos membros do MP do Equador contra o crime organizado. A proposta será levada à entidade pelo presidente da Conamp, Manoel Murrieta.

Atual representante da América Latina na IAP e vice-presidente da Federacion Latinoamericana de Fiscales, Murrieta afirma que o assassinato do promotor César Suarez, que investigava o episódio em que criminosos invadiram uma emissora de TV no Equador, é inaceitável e afeta os membros do MP de todos os países da América Latina.

“É uma violência contra o Estado Democrático de Direito e a civilidade. Ao tempo em que manifestamos nossa solidariedade com a família do colega, adotaremos todas as medidas ao nosso alcance para que a comunidade internacional apoie o trabalho do MP no Equador e nos demais países da América Latina, onde esse tipo de violência tem se tornado rotina”, diz Murrieta.

A IAP tem status de órgão consultivo da ONU em temas ligados à organização e ao funcionamento dos sistemas de justiça, especialmente as relacionadas aos ministérios públicos.