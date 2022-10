A promessa de Paes a Kassab nessas eleições

Atualizado em 4 out 2022, 08h19 - Publicado em 4 out 2022, 14h30

Eduardo Paes (PSD) prometeu ao cacique do PSD Gilberto Kassab de que nas eleições deste ano o seu grupo político se consolidaria como uma “nova força” no Estado e elegeria de dez a 12 deputados federais.

“Vamos ser o estado que mais vai fazer deputado federal [pelo PSD no Brasil], mais do que a Bahia. Me segura que esse partido vai crescer muito!”, disse o prefeito carioca, em outubro de 2021, durante encontro com a presença do então pré-candidato à Presidência, Rodrigo Pacheco.

Com o passar dos meses, contudo, Paes reduziu a estimativa para oito deputados federais. A despeito da promessa a Kassab, o PSD elegeu quatro deputados neste domingo e manterá no ano que vem o tamanho que tem na legislatura atual, com duas mudanças nas cadeiras.

Dois deputados se reelegeram– Hugo Leal e Pedro Paulo– e dois ex-auxiliares de Paes conseguiram uma vaga na Câmara: o secretário de Saúde durante a pandemia, Daniel Soranz, e a ex-secretária de Assistência Social Laura Carneiro.

A título de comparação, o PSD fez seis deputados federais na Bahia, além de ter reeleito o senador Otto Alencar. Na assembleia legislativa do Rio, a bancada do PSD saiu de cinco para seis deputados.