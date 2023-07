A popularidade de Lula e Tarcísio entre eleitores paulistanos

Divulgada nesta terça, a pesquisa do instituto Gerp realizada na cidade de São Paulo questionou os entrevistados não apenas sobre as eleições municipais do ano que vem e sobre o desempenho do prefeito Ricardo Nunes, mas também colheu a avaliação dos eleitores paulistanos sobre a atuação do governador Tarcísio de Freitas e do presidente Lula.

O Gerp realizou 800 entrevistas entre os dias 10 e 17 de julho. A margem de erro é estimada em 3,54 pontos percentuais para mais ou para menos.

Questionados sobre o trabalho realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, 60% dos entrevistados disseram que aprovam e 27% que desaprovam. Os 13% restantes não souberam ou não responderam.

Já sobre o trabalho realizado pela Presidência da República, a aprovação foi de 53% e a desaprovação de 36%. Os outros 11% não souberam ou não responderam.

Com relação ao desempenho pessoal de Tarcísio e de Lula, a taxa de ótimo ou bom dos dois foi praticamente a mesma: 44% do governador e 46% do presidente. A de ruim ou péssimo do ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro (11%) foi, no entanto, bem menor que a do petista (28%).

Veja a seguir a avaliação do trabalho realizado pelo governador Tarcísio de Freitas:

Ótimo – 14%

Bom – 30%

Regular – 39%

Ruim – 8%

Péssimo – 3%

Não sabe – 7%

E a avaliação do trabalho realizado pelo presidente Lula:

Ótimo – 20%

Bom – 26%

Regular – 24%

Ruim – 8%

Péssimo – 20%

Não sabe – 3%

