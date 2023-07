Metade dos paulistanos aprova gestão de Ricardo Nunes, mostra pesquisa

Pesquisa divulgada nesta terça pelo instituto Gerp mostra que 50% dos eleitores do município de São Paulo aprovam o trabalho realizado pela prefeitura, enquanto 36% reprovam. Outros 14% não souberam ou não responderam.

Já na avaliação do trabalho de Ricardo Nunes (MDB), 3% disseram achar a atuação do prefeito ótima e 22%, boa, enquanto 44% responderam que consideram regular. Outros 23% afirmaram que o trabalho de Nunes é ruim (12%) ou péssimo (11%). E os 7% restantes não souberam responder.

O Gerp realizou 800 entrevistas entre os dias 10 e 17 de julho. A margem de erro é estimada 3,54 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento também mostrou que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lidera as intenções de voto para as eleições municipais de 2024, com 26% das intenções de voto, seguido pelo também deputado Eduardo Bolsonaro (PL), com 18%.

Nunes aparece em terceiro, com 6% das respostas, tecnicamente empatado com a deputada federal Tábata Amaral (PSB), com 5%, o ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB), com 3%, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 2%, e o vereador Fernando Holiday (Republicanos), com 1%.

