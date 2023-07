Boulos lidera disputa à Prefeitura de SP, diz pesquisa do instituto Gerp

O Instituto Gerp vai divulgar nesta terça-feira a sua primeira pesquisa sobre as eleições de 2024 no município de São Paulo, cujo resultado foi obtido pelo Radar com exclusividade.

Guilherme Boulos – 26%

Eduardo Bolsonaro – 18%

Ricardo Nunes – 6%

Tábata Amaral – 5%

Rodrigo Garcia – 3%

Kim Kataguiri – 2%

Fernando Holiday – 1%

Nenhum deles – 22%

Não sabe/não respondeu – 17%

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lidera o levantamento, com 26% das intenções de voto, seguido de Eduardo Bolsonaro (PL), seu colega na Câmara em Brasília, que teve 18%. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro lançou sua pré-candidatura ao cargo em março deste ano, mas o partido também tem outros postulantes, com o deputado federal Ricardo Salles e o senador Marcos Pontes.

Aparecem na sequência o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 6%, a deputada federal Tábata Amaral (PSB), com 5%, o ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB), com 3%, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 2%, e o vereador Fernando Holiday (Republicanos), com 1%.

Outros 22% disseram que não escolheriam nenhum dos candidatos apresentados e outros 17% não souberam ou não responderam.

O Gerp realizou 800 entrevistas entre os dias 10 e 17 de julho. A margem de erro é estimada 3,54 pontos percentuais para mais ou para menos.

O instituto também questionou os entrevistados em qual ou quais dos candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para prefeito de São Paulo. Veja o resultado da rejeição abaixo:

Eduardo Bolsonaro – 48%

Guilherme Boulos – 31%

Ricardo Nunes – 11%

Kim Kataguiri – 10%

Fernando Holiday – 7%

Tabata Amaral – 7%

Rodrigo Garcia – 5%

Poderia votar em qualquer um deles – 3%

Não votaria em nenhum deles – 9%

Não respondeu – 10%

