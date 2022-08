A nova crise entre Alexandre de Moraes e a PGR

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alexandre de Moraes segue em profundo mistério sobre a operação da Polícia Federal que mirou empresários bolsonaristas por causa de comentários no WhatsApp sobre um suposto golpe de Estado. A decisão que justificou as buscas — não se sabe se há elementos mais graves para tal ação — ainda está em sigilo, mas abriu uma crise com a PGR.

É que o STF só informou nesta segunda ao gabinete de Augusto Aras que iria tirar os empresários da cama cedo nesta terça com homens da PF. A notificação chegou até a PGR às 14h41.

No despacho, Moraes convidou a Procuradoria a “acompanhar e sugerir diligências no caso”. Como a operação já estava montada e seria lançada com poucas horas de intervalo, a PGR nada fez.