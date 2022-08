PF mira empresários bolsonaristas que defenderam golpe de Estado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta terça para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de um grupo de empresários bolsonaristas que compartilharam mensagens em defesa de um golpe de Estado num grupo de WhatsApp, como revelado pelo colunista Guilherme Amado no Metrópoles.

As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF e miram os empresários Luciano Hang, da Havan, José Isaac Peres (Multiplan), Ivan Wrobel (Construtora W3), José Koury (Barra World Shopping), André Tissot (Grupo Serra), Meyer Nirgri (Tecnisa), Marco Aurélio Raimundo (Mormaii), e Afrânio Barreira (Coco Bambu). Os mandados são cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará.