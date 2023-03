Viúva e neta de Elvis Presley travam guerra – entenda o que está em jogo

Em janeiro deste ano, a cantora Lisa Marie Presley, filha única do Rei do Rock, morreu repentinamente aos 54 anos. Nos últimos tempos, um clima ameno havia se estabelecido entre ela e a mãe, Priscilla Presley, graças à produção da cinebiografia Elvis, de Baz Luhrmann, que ambas acompanharam de perto — no entanto, sempre existiu turbulência entre mãe e filha. O drama ressurgiu quando Priscilla, semanas após a morte de Lisa Marie, foi ao tribunal para contestar a validade de documentos que apontam a neta, a atriz Riley Keough, como agora única administradora do espólio de Elvis. Em meio à confusão familiar, Riley está rapidamente ganhando visibilidade como protagonista de Daisy Jones & The Six, superprodução da Amazon Prime Video. Avó e neta procuram manter a discrição, mas o conflito vem se revelando mais e mais espinhoso conforme fontes anônimas trazem à tona os detalhes do imbróglio.

As desavenças começaram ainda em 22 de janeiro, quando foi realizado um memorial para Lisa Marie em Graceland, a mansão que foi o lar de Elvis em Memphis. Além de Priscilla e Riley, estavam presentes Finley e Harper, filhas gêmeas de Lisa Marie com o ex-marido, Michael Lockwood — além dele próprio. Na semana passada, a revista americana People divulgou que, segundo um amigo próximo da família, Lockwood não teria sido convidado, e participou da homenagem com a ajuda de Priscilla. “A última coisa que Lisa Marie desejaria era que Michael estivesse lá”, disse a fonte. Ao longo dos últimos anos, anônimos falaram à imprensa que a relação abalada entre Lisa Marie e Priscilla teria sido fruto do apoio da mãe a Lockwood quando o casal se divorciou em 2016. Já Riley — filha do primeiro casamento de Lisa Marie, com Danny Keough — tomou as dores da mãe durante a batalha acirrada pela custódia das gêmeas — e por isso teria se incomodado com a presença de Lockwood na celebração.

Quatro dias depois do memorial, os advogados de Priscilla entraram com uma petição que questionava a “autenticidade e validade” de uma emenda feita em 2016 ao fundo do clã — formado pela mansão Graceland e uma participação de 15% na Elvis Presley Enterprises (EPE), que passou a ter Lisa Marie como sua única beneficiária depois da morte de Elvis e de outros membros da família. A mudança, por sua vez, removeu o controle desse fundo de Barry Siegel, ex-gerente de negócios de Lisa Marie, e de Priscilla, então considerados co-administradores (quando na função, Priscilla transformou Graceland em uma atração turística e fonte de lucro para a família). A emenda de 2016 determinou que, em caso da morte de Lisa Marie, o comando do fundo passaria para Riley e seu irmão Benjamin Keough (morto por suicídio aos 27 anos, em 2020), enquanto os dois, mais as gêmeas, seriam os beneficiários.

Sigel reconhece ter sido notificado sobre sua remoção do fundo — ele e Lisa Marie enfrentaram uma batalha judicial em 2018 –, mas Priscilla afirma nunca ter sido avisada pela filha em vida, o que invalidaria a alteração. Por isso, a ex-mulher do Rei do Rock pede para ser reconhecida como administradora novamente. Uma audiência está marcada para 13 de abril. Se a emenda for anulada no tribunal, Priscilla e Riley serão co-administradoras do fundo da família. “Priscilla não quer Riley sozinha no comando, porque então ela [Priscilla] não teria voz. Enquanto isso, Riley não quer que Priscilla se intrometa”, disseram fontes à revista americana People. “É uma situação muito triste. Riley está chocado por Priscilla contestar a emenda.”