Morre Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, aos 54 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora e atriz Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley com a empresária Priscilla Presley, morreu na noite desta quinta-feira, 12, aos 54 anos, após sofrer um ataque cardíaco. Lisa estava em processo de divórcio de Michael Lockwood, mas ainda dividia a casa com ele quando sofreu ataque cardíaco. Foi ele que prestou os primeiros socorros após uma funcionária da casa a ter encontrado desacordada. Ela chegou a ser atendida por médicos e levada ao hospital, mas não resistiu.

Segundo relatos obtidos pelo TMZ, sua mãe a acompanhava nas últimas horas e Lisa reclamou de dores no estômago. A última vez que Lisa foi vista em público foi na terça-feira, 10, durante a cerimônia do Globo de Ouro para acompanhar o ator Austin Butler, que interpretou seu pai no filme homônimo. “Priscilla Presley e a família Presley estão chocadas e devastadas pela trágica morte de sua amada Lisa Marie”, disse Sam Mast, representante de Priscilla Presley, em um comunicado. “Eles estão profundamente gratos pelo apoio, amor e orações de todos e pedem privacidade durante este período tão difícil.”

A vida pessoal de Lisa sempre foi errática devido a imensa sombra do pai, Elvis Presley. Ela chegou a tentar carreira na música, mas não foi bem sucedida, apesar de ter lançado três discos. Tho Whom It May Concern (2003), Now What (2005) e Storm & Grace (2012). Lisa tinha nove anos quando o pai morreu em 1977. Pai e filha eram muito próximos e, numa extravagância, ele a levou a Idaho depois que de ela ter dito que nunca tinha visto a neve. Em homenagem a ela, Elvis batizou seu jato particular, um Convair 880, de 1958, com o nome da filha. Lisa também era a responsável por parte do espólio do pai. Ela era dona de Graceland, a mítica casa de Elvis e possuía 15% da Elvis Presley Enterprises.

Lisa foi casada quatro vezes, com Danny Keough (de 1988 a 1994), com o astro pop Michael Jackson (1994 a 1996), com ator hollywoodiano Nicolas Cage (de 2002 a 2004) e com Michael Lockwood. Ela teve quatro filhos. Um deles, Benjamin Keough se matou em 2020, aos 27 anos. Sua filha Riley Keough participou do filme Mad Max: Estrada da Fúria. Lisa sempre disse que sua vida, desde a infância, foi marcada pela morte e pelo luto. “O luto é algo que você terá que carregar com você pelo resto de sua vida, apesar do que certas pessoas ou nossa cultura querem que acreditemos”, disse.

Continua após a publicidade