Cinebiografia de ‘Elvis’ quer fazer o roqueiro ser “cool” novamente

Elvis Presley está de volta em uma cinebiografia pouco fiel à história real dele, mas que acerta em cheio ao captar o carisma e a energia do Rei do Rock. Dirigido por Baz Luhrmann, Elvis, o filme, não está preocupado com a verossimilhança histórica e, sim, com a diversão. O filme é narrado pelo controverso empresário de Elvis, o Coronel Parker, interpretado por Tom Hanks, que surge como o vilão que via o cantor apenas como um fantoche muito lucrativo. O longa já está em cartaz nos cinemas.