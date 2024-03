Vai chover no Lollapalooza? Confira previsão para os 3 dias do festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Vai ao Lollapalooza 2024? Não esqueça a capa de chuva. Segundo informações do Climatempo, a cidade de São Paulo pode enfrentar precipitações intensas durante os três dias do evento, que começa nesta sexta-feira, 22, e vai até o domingo, 24, no Autódromo de Interlagos.

Com o avanço de uma frente fria pela região sudeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “grande perigo” para chuvas fortes no estado de São Paulo. Também é esperado um declínio das temperaturas durante o fim de semana. Confira abaixo a previsão do tempo completa para os próximos dias:

Sexta-feira, 22

No primeiro dia de festival, o tempo estará nublado, com possibilidade de chuva durante a tarde e à noite. A temperatura máxima é de 22ºC, e a mínima, de 18°C.

Sábado, 23

Para o sábado, a previsão é de chuva constante durante o dia e a noite, com temperatura máxima de 22°C e mínima de 17°C.

Domingo, 24

O último dia de Lollapalooza deve ser nublado, com chance de garoa durante a manhã e à noite, e chuva à tarde. O público pode esperar temperaturas um pouco mais altas: a máxima é de 24°C, e a mínima segue sendo 17°C.

É importante reforçar que o festival não permite a entrada com guarda-chuvas. Confira aqui a lista completa de itens proibidos no Lollapalooza.

