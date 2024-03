Lollapalooza 2024: confira como chegar, ingressos, o que levar e mais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Lollapalooza Brasil 2024 começa nesta sexta-feira, 22, com três dias repletos de shows nacionais e internacionais. Confira a seguir as informações mais importantes para curtir o festival:

Como chegar ao Lollapalooza

Assim como nas últimas edições, o Lollapalooza Brasil acontece no Autódromo de Interlagos (Av. Senador Teotônio Vilela, 261), na Zona Sul de São Paulo. Como o evento não tem estacionamento próprio, o mais indicado é utilizar transporte público para chegar ao local. Os organizadores disseram ainda que as ruas no entorno do Autódromo estarão bloqueadas para a entrada de veículos não identificados, incluindo carros de aplicativo e táxis.

Para aqueles que optarem ir de metrô ou trem, basta desembarcar na Estação Autódromo da Linha 9 – Esmeralda, que fica a cerca de 700 metros do Portão G do evento. Dali, são 10 minutos de caminhada por um percurso bem sinalizado. Nos três dias de festival, todas as linhas de metrô e trens funcionarão 24 horas para desembarque e transferência, facilitando a volta para casa após os shows.

Os apressados podem recorrer ao serviço especial Expresso, disponível nas Linhas 8 e 9 da ViaMobilidade. O embarque ocorre na Estação Pinheiros no trajeto de ida e na Estação Autódromo no trajeto de volta, é separado dos serviços regulares e o tempo de viagem é reduzido.

Continua após a publicidade

Também haverá duas opções de ônibus. O Lolla Express, serviço de ônibus urbano comum, oferece quatro pontos de embarque na cidade de São Paulo e um trajeto sem paradas até o Autódromo, com desembarque na Rua José Carlos Pace, em frente ao Portão A. Já o Lolla Transfer, transporte oficial do festival, oferece embarque em três pontos na cidade — os hotéis Transamérica Higienópolis, Hilton Morumbi e E-Suítes Congonhas — e desembarque dentro do Autódromo de Interlagos.

Mapa do festival

As mais de 70 atrações do Lollapalooza serão divididas entre os palcos Budweiser, Perry’s By Johnnie Walker, Samsung Galaxy e Alternativo. Entre um palco e outro, há também postos de distribuição de água, banheiros, postos médicos, áreas gastronômicas e mais. Confira o mapa:

Como comprar ingressos para o Lollapalooza

Ainda há ingressos disponíveis para o evento, à venda exclusivamente na bilheteria do Autódromo de Interlagos. O público pode escolher entre quatro categorias, com diferentes benefícios e valores. O Lolla Double dá acesso a dois dias do festival, escolhidos na hora da compra. Já o Lolla Day dá acesso a um único dia. Para quem busca mais comodidade, o Lolla Comfort Day dá acesso a um único dia e oferece vista privilegiada, acesso a guarda-volumes, bares, banheiros exclusivos e uma área de descanso. Outra opção é o Lolla Lounge Day, que também dá acesso a um único dia de festival e oferece acesso a uma área premium com comida e bebida à vontade, ativações de marcas, after party exclusiva e serviço de shuttle de ida e volta para o evento.

É permitida a compra de até quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada. Confira os valores:

Lolla Double: R00 (inteira), R0 (meia-entrada) e R5 (meia social)

Continua após a publicidade

Lolla Day

Sexta-feira (2° lote): R$1100 (inteira), R$550 (meia-entrada) e R$635 (meia social)

Sábado e domingo (1° lote): R$1000 (inteira), R$500 (meia-entrada) e R$580 (meia social)

Lolla Comfort Day

Continua após a publicidade

Sexta-feira: Esgotado

Continua após a publicidade

Sábado e domingo (1° lote): R$1770 (inteira), R$885 (meia-entrada) e R$1003,50 (meia social)

Lolla Lounge Day

Sexta-feira: Esgotado

Sábado e domingo (1° lote): R$2250 (inteira), R$1750 (meia-entrada) e R$1830 (meia social)

O que levar ao Lollapalooza

Além da pulseira que dá acesso ao evento, é importante ter em mãos um documento pessoal com foto e comprovante de meia-entrada, para quem escolheu essa modalidade de ingresso. O festival permite entrada com óculos escuros, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, chapéu, boné, canga, mochila e bolsa. Além disso, o público pode levar alimentos industrializados lacrados, frutas cortadas e sanduíches em embalagem transparente do tipo zip lock, e garrafas de água plásticas sem tampa. O limite é de cinco itens por pessoa.

O que é proibido levar ao Lollapalooza

Não são permitidos itens como copos térmicos de vidro ou metal, latas, capacetes, armas de fogo ou armas brancas, cadeiras ou banquinhos, guarda-chuvas, objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes, fogos de artifício, substâncias inflamáveis, sprays, bebidas, isopor ou cooler, bastão de selfie e câmeras fotográficas profissionais com lente descartável.