Triângulo amoroso com Olivia Rodrigo e ator inspira Sabrina Carpenter

Em 2021, a estrela de High School Musical: A Série: O Musical Olivia Rodrigo lançou Drivers Licence, música pop que explodiu nas paradas ao redor do mundo e alçou a jovem ao estrelato. Com uma letra emotiva, Olivia, então aos tenros 17 anos, falava sobre as dores do término com um namorado que a trocou por uma “loira, bem mais velha” que ela. Não demorou para a canção ser associada a Joshua Bassett, parceiro de Olivia na série da Disney com quem ela se relacionou na vida real, e Sabrina Carpenter, cantora e ex-atriz da Disney que despontava como protagonista de Dançarina Imperfeita, filme da Netflix. Afinal, Sabrina é loira, mais velha e começou a namorar Bassett logo após Olivia.

Na época, Bassett e Sabrina foram atacados nas redes sociais como vilões na história do triângulo amoroso. Ele lançou Set Me Free, cuja letra suplica pelo fim do ódio da cultura dos haters, enquanto Sabrina lançou Skin, dizendo que não seria afetada por uma “rival” e que torcia para que “loira” fosse apenas uma rima, em referência aos versos de Drivers Licence. Mas a resposta de Sabrina ao imbróglio chegou, de fato, na sexta-feira, 15, com o álbum Emails I Can’t Send, seu quinto disco de estúdio.

Principal compositora de todas as canções, a artista colocou nas letras muitas experiências pessoais. Para quem acompanhou o turbilhão de drama envolvendo Olivia-Joshua-Sabrina, ficam claras as referências ao caso em algumas faixas. Caso de Because I Liked a Boy, um lamento sobre ter sofrido xingamentos por apenas ter se apaixonado por um garoto — e pior: que só lhe causou mágoas e lembranças ruins.

Vicious, o primeiro single do álbum, também faz alusão a Olivia e Joshua nos versos “você gosta de um certo tipo de mulher, aquela que é inteligente, mas ignora a intuição”. Em Deja Vu, também de Olivia no álbum Sour, diz: “Outra atriz, eu odeio pensar que eu era apenas o seu tipo [de garota]”.

Há ainda mais canções de Sabrina surfando no triângulo amoroso que deixou a Geração Z em polvorosa, como Read Your Mind, Tornado Warnings, How Many Things e Already Over. Olivia fez sucesso ao expor sua dor, mesmo sendo das mais pueris da vida adolescente, com muita honestidade e emoção. Já Sabrina prova que desilusões amorosas são rentáveis — mas, a julgar pelo disco pop genérico, dificilmente ela fará o mesmo barulho que a rival.