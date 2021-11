Com 5 brasileiros, Grammy revela a lista de indicados da edição de 2022

A academia do Grammy anunciou nesta terça-feira, 23, os indicados ao prêmio da 64ª edição, que ocorrerá em 31 de janeiro de 2022, no Staples Center, em Los Angeles. Na lista, a pianista paulistana Eliana Elias é uma das indicadas na categoria de melhor álbum de jazz latino com Mirror Mirro, gravado em parceria com Chick Correa e Chucho Valdés. Os álbum do duo Major Lazer, Music Is The Weapon (Reloaded), indicado na categoria eletrônica, tem duas músicas com brasileiros: Pra te Machucar, com (Ludmilla e ÀTTØØXXÁ) e Rave de Favela (com MC Lan e Anitta).

O grande destaque foi a cantora Olivia Rodrigo, de 18 anos, única artista indicada nas quatro categorias principais: álbum, canção, gravação e artista revelação. Já o pianista Jon Batiste, autor da trilha sonora da animação Soul, foi o que teve mais indicações, em 11 categorias.

O sistema de indicações deste ano mudou. Antes, as decisões eram tomadas por 15 a 30 especialistas cuja identidade era desconhecida. Agora, as indicações foram feitas após votações dos 11 mil integrantes da academia. As mudanças vieram após as críticas feitas pelo cantor The Weeknd, que não havia sido indicado em nenhuma categoria na edição passada. Além disso, o número de indicados nas categorias principais aumentou de oito para dez. Confira a seguir a lista com todos os indicados.

Álbum do ano

We Are – Jon Batiste

Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

Happier Than Ever – Billie Eilish

Back Of My Mind – H.E.R.

Montero – Lil Nas X

Sour – Olivia Rodrigo

Evermore – Taylor Swift

Donda – Kanye West



Canção do Ano

Bad Habits – Ed Sheeran

A Beautiful Noise – Alicia Keys & Brandi Carlile

Drivers License – Olivia Rodrigo

Fight For You – H.E.R.

Happier Than Ever – Billie Eilish

Kiss Me More – Doja Cat e SZA

Leave The Door Open – Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Peaches – Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

Right On Time – Brandi Carlile

Gravação do Ano



I Still Have Faith In You – ABBA

Freedom – Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches – Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

Right On Time – Brandi Carlile

Kiss Me More – Doja Cat e SZA

Happier Than Ever – Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Drivers License – Olivia Rodrigo

Leave The Door Open – Silk Sonic

Artista Revelação



Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Melhor performance solo pop

Anyone – Justin Bieber

Right On Time – Brandi Carlile

Happier Than Ever – Billie Eilish

Positions – Ariana Grande

Drivers License – Olivia Rodrigo

Melhor performance em grupo ou dupla de pop

I Get A Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely – Justin Bieber & benny blanco

Butter – BTS

Higher Power – Coldplay

Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA

Melhor álbum vocal de pop

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

Happier Than Ever – Billie Eilish

Positions – Ariana Grande

Sour – Olivia Rodrigo

Melhor álbum vocal tradicional de pop

Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga

Til We Meet Again (Live) – Norah Jones

A Tori Kelly Christmas – Tori Kelly

Ledisi Sings Nina – Ledisi

That’s Life – Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas – Dolly Parton

Melhor álbum de rap

The Off-Season — J. Cole

Certified Lover Boy — Drake

King’s Disease II — Nas

Call Me If You Get Lost — Tyler, the Creator

Donda — Kanye West

Melhor música de rap

Bath Salts — DMX featuring JAY-Z and Nas

Best Friend — Saweetie featuring Doja Cat

Family Ties — Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Jail — Kanye West featuring JAY-Z

M Y .L I F E — J. Cole featuring 21 Savage and Morray

Melhor performance de rap

Family Ties — Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Up — Cardi B

M Y .L I F E — J. Cole featuring 21 Savage and Morray

Way 2 Sexy — Drake featuring Future and Young Thug

Thot Shit — Megan Thee Stallion

Melhor performance de rap melódico

P R I D E. I S. T H E. DEVIL — J. Cole featuring Lil Baby

Need to Know — Doja Cat

Industry Baby — Lil Nas X featuring Jack Harlow

WUSYANAM — Tyler, the Creator featuring YoungBoy Never Broke Again and Ty Dolla $ign

Hurricane – Kanye West featuring The Weekend and Lil Baby

Melhor gravação dance/eletrônica

Hero – Afrojack e David Guetta

Loom – Olafur Arnalds e Bonobo

Before – James Blake

Heartreak – Bonoro e Totally Extinct Dinossaurs



You can do it – Caribou



Alive – Rufus du Sol



The Business – Tiesto

Melhor álbum de dance/eletrônica

Subconsciously — Black Coffee



Fallen Embers — Illenium



Music Is the Weapon (Reloaded) — Major Lazer



Shockwave — Marshmello



Free Love — Sylvan Esso



Judgement — Ten City

Produtor do ano, não clássico

Jack Antonoff

Hit-Boy

Ricky Reed

Mike Elizondo

Rogèt Chahayed

Melhor álbum de música urbana

Afrodisíaco — Raw Alejandro

El Último Tour Del Mundo — Bad Bunny

Jose — J Balvin

KG0516 — Karol G

Mendó — Alex Cuba

Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios) 8 — Kali Uchis

Melhor álbum de folk

One Night Lonely (Live) — Mary Chapin Carpenter

Long Violent History — Tyler Childers

Wednesday (Extended Edition) — Madison Cunningham

They’re Calling Me Home — Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi

Blue Heron Suite — Sarah Jaros

Melhor álbum de jazz latino

Mirror mirror – Eliane Elias com Chick Correa e Chucho Valdés



The South Bronx Story – Charles Henriquez



Virtual Birdland – Arturo O’Farril e Afro Latin Jazz Orchestra



Transparency – Dafnis Prieto Orchestra



El arte del bolero – Miguél Zeon e Luis Perdomo

Melhor filme musical

Insidie — Bo Burnham

David Byrne’s American Utopia — David Byrne

Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles — Billie Eilish

Music, Money, Madness… Jimi Hendrix in Maui — Jimi Hendrix

Summer of Soul — Vários

Melhor clipe

Shot in the Dark — AC/DC

Freedom — Jon Batiste

I Get a Kick Out of You — Tony Bennett and Lady Gaga

Peaches — Justin Bieber featuring Daniel Caesar

Happier Than Ever — Billie Eilish

Montero (Call Me by Your Name) — Lil Nas X

Good 4u – Olivia Rodrigo

Melhor álbum country

Skeletons — Brothers Osborne

Remember Her Name — Mickey Guyton

The Marfa Tapes — Miranda Lambert, Jon Randall, and Jack Ingram

The Ballad of Dood & Juanita — Sturgill Simpson

Starting Over — Christ Stapleton

Melhor música country

Better Than We Found It — Maren Morris

Camera Roll — Kacey Musgraves

Cold — Chris Stapleton

Country Again — Thomas Rhett

Fancy Like — Walker Hayes

Remember Her Name — Mickey Guyton

Melhor trilha sonora

Bridgerton — Kris Bowers

Dune — Hans Zimmer

The Mandalorian: Season 2 — Vol. 2 (Chapters 13-16) — Ludwig Göransson

The Queen’s Gambit — Carlos Rafael Rivera

Soul — Jon Batiste, Trent Reznor, and Atticus Ross