The Town: Iza é dona de si em show poderoso dedicado às mulheres

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Iza abriu os trabalhos do palco principal do The Town nesse domingo, 10, com um show marcado pelo mix de R&B e funk e inteiramente dedicado às mulheres. “Eu estou renascida e esse show eu vou dedicar a todas as mulheres que se sentem renascidas. O brilho pode até ofuscar, mas não apaga. A gente volta com tudo”, disse ela, que se divorciou recentemente.

Mais dona de si do que nunca, ela alternou hits do passado, como Dona de Mim e Pesadão, com canções do álbum recém-lançado AFRODHIT, contagiando a plateia com uma voz poderosa e convidados especiais que compuseram um espetáculo de exaltação à negritude. Entre uma canção e outra, chamou ao palco os funkeiros MC Carol e L7nnon, que entoaram sucessos com Meu Namorado é o Maior Otário e Ai Preto. O rapper Djonga também fez uma aparição surpresa no show, e deixou um recado: ao final da apresentação da dupla, a frase “Fogo nos racistas” foi projetada no telão. Juntos, cantaram Sintoniza, parceria entre os dois, e emendaram Leal, um dos hits do rapper mineiro.

O público que estava presente ainda pôde aproveitar para conhecer um pouco das referências internacionais da carioca. Durante a troca de figurino, a banda de Iza assumiu o palco e prestou uma homenagem a Beyoncé cantando trechos de sucessos atuais da americana, como Break My Soul, Cuff It, Flawless e Say My Name.

Continua após a publicidade